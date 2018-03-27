Taraftarlardan BJK TV'ye tepki! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Taraftarlardan 'ye tepki!

    Taraftarlardan BJK TV'ye tepki!

    BJK TV, HD yayına geçişini bugün yaptığı resmi açılış töreniyle duyurdu. Kulübün resmi Twitter hesabı da bunu paylaştığı video ile hesabına taşıdı. Ancak videonun düşük kalitede oluşu Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. İşte o tweetler....

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:55
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