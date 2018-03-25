Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'yla şartlar konusunda anlaşma sağlayamadı.
Beşiktaş yönetimi, 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosunda tutmak istediği Talisca ile şartlar konusunda hala anlaşamadı. Brezilyalı oyuncunun, menajeri aracılığıyla yürütülen görüşmede yıllık 3 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunulduğu kaydedildi. Bu rakamı fazla bulan siyah-beyazlıların ise pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. 2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 07:13
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Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...
Toplam 9
Yorum
thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Bebek Gomis satışta!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Yıldırım yeniden aday mı? Açıkladı...
Toplam 14
Yorum
bjkli Kongrede rakip aday çıkmasının klubü bölmeyle ne alakası var anlamadım bir türlü?
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