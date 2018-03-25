Beşiktaş yönetimi, 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosunda tutmak istediği Talisca ile şartlar konusunda hala anlaşamadı. Brezilyalı oyuncunun, menajeri aracılığıyla yürütülen görüşmede yıllık 3 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunulduğu kaydedildi. Bu rakamı fazla bulan siyah-beyazlıların ise pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. 2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.