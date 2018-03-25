Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'nın istediği ücret işleri zora soktu!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'nın istediği ücret işleri zora soktu!

    ekiplerinden , Brezilyalı oyuncusu Anderson 'yla şartlar konusunda anlaşma sağlayamadı.

    yönetimi, 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosunda tutmak istediği ile şartlar konusunda hala anlaşamadı. Brezilyalı oyuncunun, menajeri aracılığıyla yürütülen görüşmede yıllık 3 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunulduğu kaydedildi. Bu rakamı fazla bulan siyah-beyazlıların ise pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. 2 sezondur 'ta kiralık olarak forma giyen , yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 07:13
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