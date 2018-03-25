Şenol Güneş’in Negredo keyfi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’in keyfi

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’in <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> keyfi

    maçında elmacık kemiği kırılan ve operasyon geçiren Alvaro özel maskeyle antrenmanlara başladı.

    maçında elmacık kemiği kırılan ve operasyon geçiren Alvaro özel maskeyle antrenmanlara başladı. İspanyol forvet, Alanya maçında forma giyecek. Bu sezon takımın attığı 47 golün 24'ü , Talisca ve Babel'den gelirken, İspanyol golcünün son haftalarda ortaya koyduğu asist performansı göz dolduruyor.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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