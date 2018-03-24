Kaybedilmiş bir şey yok – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Kaybedilmiş bir şey yok

    Kaybedilmiş bir şey yok

    , zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor.

    , zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz. Bu konuyla ilgili yapılan tüm yorumlara kulaklarınızı tıkayın ve işinize odaklanın" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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