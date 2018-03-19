Şampiyonluk oranları değişti!
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynanan derbilerin ardından rekabetin rengi değişti. İddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, bahis oranları güncelledi.
İddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda Galatasaray favori gösterilirken, en yüksek oran Fenerbahçe'ye verildi.
Galatasaray'ın oranı 2,10'dan 2,00'a düşerken, Medipol Başakşehir'in oranı 3,75'ten 2,90'a düştü.
Haftayı 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın oranı ise 2,90'dan 3,75'e çıkarken, Fenerbahçe'nin oranı da 4,75'den 5,25'e yükseltildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
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F.Bahçe'de şok gelişme! Ayrılık...
Toplam 8
Yorum
FB degismesi gereken aykut degil aykutun istedigi futbolculari alacak baskan lazim ozaman basari gelir. örnek levandovskiyi istemisti zamanind.
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Kural mı değişmiş!
Toplam 9
Yorum
Perde Arkası Sürekli duran toplara ve penaltılara medet umarak şampiyon OLUNMAZ!
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Kural mı değişmiş!
Toplam 9
Yorum
gfbjk m ekici daha ne yapacaktı ıkı defa oyuncunun ayagını kıracaktı kırmızı olması için illa ayagını koparmasımı lazım
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