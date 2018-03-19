Şampiyonluk oranları değişti! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Şampiyonluk oranları değişti!

    Şampiyonluk oranları değişti!

    'de 26. haftada oynanan derbilerin ardından rekabetin rengi değişti. İddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

    'de 26. hafta geride kalırken, bahis oranları güncelledi.

    İddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda favori gösterilirken, en yüksek oran 'ye verildi.

    'ın oranı 2,10'dan 2,00'a düşerken, 'in oranı 3,75'ten 2,90'a düştü.

    Haftayı 3. sırada tamamlayan 'ın oranı ise 2,90'dan 3,75'e çıkarken, 'nin oranı da 4,75'den 5,25'e yükseltildi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:10
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