Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş 'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır.