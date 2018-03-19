Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

    , A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

    'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz 'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

    Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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