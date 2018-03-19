Terim'den Uzakdoğu ve Amerika sürprizi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim'den ve sürprizi

    Terim'den Uzakdoğu ve Amerika sürprizi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için çalışmalarını en süt seviyeye çıkartırken gelecek sezonun planlamasını yapmak için de kolları sıvadı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:16
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