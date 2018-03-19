Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için çalışmalarını en süt seviyeye çıkartırken gelecek sezonun planlamasını yapmak için de kolları sıvadı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
Terim'den Uzakdoğu ve Amerika sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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