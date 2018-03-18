Visca’ya çifte kelepçe – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Visca’ya çifte kelepçe

    Visca’ya çifte kelepçe
    Medipol Başakşehir'in Adebayor ile birlikte en önemli hücum silahı Edin Visca... Boşkan yıldız, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 2 bin 31 dakika sahada kalırken, 4 gol ve 12 asist üretti. , en fazla çekindiği oyuncu olan Visca konusunda hem hem de Adriano'yu uyardı. İki kanatta da oynayabilen Boşnak oyuncuya azami dikkat isteyen tecrübeli teknik adam Gökhan ve Adriano'dan ileri çıkışlarında arkaların sarkabilecek olan Visca'yı boş bırakmamalarını istedi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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