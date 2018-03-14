Kartal'dan Benfica'ya çifte darbe! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan 'ya çifte darbe!

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>'dan <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a>'ya çifte darbe!

    Brezilya Milli Takımına sakatlanan Neymar'ın yerine Jonas'ın alınmasını bekleyen Benfica, Talisca çağrılınca çıldırdı. 'Beşiktaş 21 milyonluk opsiyonu kullanıp, yüksek fiyatla satacak' endişesiyle de kıvranıyorlar.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:09
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