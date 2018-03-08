Fikret Orman antremanı takip etti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Başkan Fikret Orman'ın da izlediği sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:32
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
adamollll o hareketi sen eşinle kızınla maç izlerken yapıp sen bir şey yapmıyorsan,sende bir sıkıntı var demektir kardeşim. brezilyada linç ettiler!
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Yükseliş bitti düşüş başladı
Toplam 2
Yorum
ged 61 takım futbol adına birşey oynamıyor..şans varsa kazanıyoruz şans yoksa puan kaybediyoruz..yani işimiz allah kalmış..gerçek bu...
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
Arslanya12 jozef,persio,VOLKAN,alper,ekici,fernandao yazacaktın herhalde. Q7 agresif ama elini şortuna sokmadı,dil atmadı,hareket çekmedi.
Fikret Orman antremanı takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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