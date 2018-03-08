Fikret Orman antremanı takip etti – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    antremanı takip etti

    Fikret Orman antremanı takip etti

    , 'in 25'inci haftasında ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Başkan 'ın da izlediği sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    , hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:32
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