Şenol Güneş ile GURUR duyun! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ile GURUR duyun!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> ile GURUR duyun!
    TRABZON'DA birkaç kendini bilmez taraftarın sataşmasına uğrayan 'e bordo-mavili takımın eski yöneticisi destek çıktı. Aydın, twitter hesabından, "Oynadığı dönemde tüm şampiyonlukların, teknik direktörlük döneminde tüm ikinciliklerin (!) altında imzası olan 'e laf ediyorlar. Oturun da gurur duyun yaptıklarıyla ve konuşmalarıyla. Daha büyük futbol adamı mı var Trabzon'un yetiştirdiği" dedi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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