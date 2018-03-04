Son 6 maçta 1 galibiyet
6 YILDIR YENİLMİYOR
TRABZON'da oynanan son 8 deplasman maçından 4 galibiyet çıkartan Beşiktaş bu süreçte rakibine 2 kez yenilirken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.Son 7 sezonda oynanan 17 maçta Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşılık Trabzonspor 5 galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu 7 galibiyetin 4 tanesini dış sahada alırken Trabzonspor'da 5 galibiyetin 3 tanesini İstanbul'da kazandı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Son 6 maçta 1 galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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