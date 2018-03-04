Son 6 maçta 1 galibiyet – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Son 6 maçta 1 galibiyet

    Son 6 maçta 1 galibiyet
    , dış sahadaki son 6 maçında sadece bir kez (Antalyaspor) kazanabildi. Dört karşılaşmada da beraberlik (Konya, Kayseri, Bursa, Yeni malatya) alan siyah-beyazlı ekip, 7 puan toplayabildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi (Sivas) yaşayan 'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

    6 YILDIR YENİLMİYOR
    TRABZON'da oynanan son 8 deplasman maçından 4 galibiyet çıkartan Beşiktaş bu süreçte rakibine 2 kez yenilirken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.Son 7 sezonda oynanan 17 maçta Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşılık Trabzonspor 5 galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu 7 galibiyetin 4 tanesini dış sahada alırken Trabzonspor'da 5 galibiyetin 3 tanesini İstanbul'da kazandı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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