Quaresma'ya çifte şok – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Quaresma'ya çifte şok

    Quaresma'ya çifte şok

    Portekizli, ‘Kural dışı hareket’ maddesinden dolayı 3-6 maç, ‘saldırı’ maddesinden dolayı 5-10 maç cezayla karşı karşıya

    ile F.Bahçe arasında yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2'lik skorla sona eren olaylı derbinin sevkleri açıklandı. 'den yapılan açıklamada, "Beşiktaşlı oyuncu 'nın müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Quaresma, 43'üncü maddeden 3 ila 6 maç; 44'üncü maddeden ise 5 ila 10 maç arasında ceza alabilecek. Bu arada Beşiktaş kulübünün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan, F.Bahçe kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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