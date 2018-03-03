Quaresma'ya çifte şok
Portekizli, ‘Kural dışı hareket’ maddesinden dolayı 3-6 maç, ‘saldırı’ maddesinden dolayı 5-10 maç cezayla karşı karşıya
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2'lik skorla sona eren olaylı derbinin PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Quaresma, 43'üncü maddeden 3 ila 6 maç; 44'üncü maddeden ise 5 ila 10 maç arasında ceza alabilecek. Bu arada Beşiktaş kulübünün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan, F.Bahçe kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Quaresma'ya çifte şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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