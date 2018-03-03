Quaresma'ya çifte şok

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2'lik skorla sona eren olaylı derbinin PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Quaresma, 43'üncü maddeden 3 ila 6 maç; 44'üncü maddeden ise 5 ila 10 maç arasında ceza alabilecek. Bu arada Beşiktaş kulübünün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan, F.Bahçe kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.