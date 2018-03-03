Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tüm rekorları kırdı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında önceki gece oynanan ve 2-2 biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 3 hedef kitlede (tüm kişiler, ab sosyo-ekonomik ve 20 yaş üzeri abc1 sosyo-ekonomik statü) en çok izlenen program oldu. Derbi, tüm kişilerde yüzde 18.51 reyting (izlenme oranı) ve yüzde 37.10 share (izlenme payı) alarak günün en çok izlenen ikinci programının üç katından daha fazla izleyiciyi ekrana çekti.



Tam 101 dakika oynanan ve dört gol, üç kırmızı kartın çıktığı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sadece Türkiye'de değil, başta İspanya, Portekiz ve Brezilya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde manşetlerde yer aldı.