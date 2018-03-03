Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tüm rekorları kırdı
Beşiktaş-F.Bahçe maçı Türkiye’yi ATV ekranlarına kilitledi. Üç hedef kitlede birden birinci olan derbi, EURO 2008’de Semih’in son saniye golüyle penaltılara giden unutulmaz Türkiye- Hırvatistan maçından bile daha çok izlendi
Türkiye Kupası 03 Mart 2018, Cumartesi
Güncelleme: 03 Mart 2018, Cumartesi 01:07
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında önceki gece oynanan ve 2-2 biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 3 hedef kitlede (tüm kişiler, ab sosyo-ekonomik ve 20 yaş üzeri abc1 sosyo-ekonomik statü) en çok izlenen program oldu. Derbi, tüm kişilerde yüzde 18.51 reyting (izlenme oranı) ve yüzde 37.10 share (izlenme payı) alarak günün en çok izlenen ikinci programının üç katından daha fazla izleyiciyi ekrana çekti.
Tam 101 dakika oynanan ve dört gol, üç kırmızı kartın çıktığı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sadece Türkiye'de değil, başta İspanya, Portekiz ve Brezilya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde manşetlerde yer aldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
İşte dış basında olaylı derbi...
-
Soldado ve Pepe arasında geri...
-
Koridorlar karıştı
-
Volkan Demirel golden sonra tribünlere...