Josef'i getirin bana! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'i getirin bana!

    Josef'i getirin bana!

    Soyunma odasında bile sinirlerine hakim olamadı

    Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbinin 'kahramanı' , önceki akşam ise 'çileden çıkan' isim oldu. Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan ve 'e tokat atarak, hem ortalığı karıştıran hem de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Portekizli oyuncu sinir küpüydü. 'nin sinirli ve gergin tavırları, maç sonunda da soyunma odasında devam etti. Takım arkadaşları soyunma odasına dönünce, "Onlar da döndü mü?" diye soran Portekizli "Evet" cevabı alınca, "Josef'le konuşacağım, getirin onu bana" diyerek kapıya hamle yaptı. 'in "otur" demesine rağmen hocasını dinlemeyen Q7'yi takım arkadaşları zorlukla sakinleştirirken; Q7'nin, "Telefonunu bulun hemen, onunla konuşmak istiyorum" diye bağırışları koridorlara kadar taştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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