Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ve Guti paylaşımı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi'nden ve paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ve Guti paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nden ve paylaşımı...

    Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımında 'a vurgu yapıldı.

    Guti'nin Beşiktaş formalı görselini paylaşan Şampiyonlar Ligi, fotoğrafın altına şu notu düştü: "3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Guti Beşiktaş'a transfer olduğunda..."

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:44
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