Ümit Besen’li özel kutlama – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’li özel kutlama

    Ümit Besen’li özel kutlama
    F.Bahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ta moraller üst seviyeye çıkarken, 'nin de doğum günü kutlaması keyifleri iyice yerine getirdi. Beşiktaş dün doğum günü olan Pepe'ye, 'li bir kutlama mesajı hazırladı. Pepe için hazırlanan videoda Ümit Besen'in "Doğum günün" şarkısı kullanılırken; keyifli dakikalar yaşandı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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