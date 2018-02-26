Beşiktaş'tan Pepe'ye Ümit Besen'li doğum günü kutlaması! – Fotomaç TV
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    Beşiktaş'tan Pepe'ye Ümit Besen'li doğum günü kutlaması!

    Beşiktaş, Portekizli savunmacı Pepe'nin doğum gününü Ümit Besen'in şarkısıyla kutladı.

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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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