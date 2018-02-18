Bu da mı tesadüf
“Aykut Kocaman, Alper Ulusoy ile ilgili enteresan açıklamalar yapıyor ve adı geçen bu hakem Fenerbahçe derbisi öncesinde bizim maçımıza atanıyor!”
BÜYÜK BİR SENARYO
Ceza sınırında 4 oyuncu ile çıktıkları Konya maçında Aykut Kocaman'ın konuşmasında bahsettiği 'Niye rakiplerimize de olmuyor' sözlerini Alper Ulusoy'un çok güzel uyguladığını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler "Yine bir F.Bahçe maçı haftası ve yine sahneye konmaya başlanan bir senaryo! Aykut Kocaman, Alper Ulusoy ile ilgili açıklamalar yapıyor ve adı geçen hakem F.Bahçe maçı öncesi bizim maçımıza atanıyor. Seçilmiş gibi, sarı kart sınırında olan oyuncularımız, Kocaman'ın tabiri ile 'çat çat çat' diye sarı kartla cezalandırılıyor. Böyle bir skandal yönetim olamaz'" diye konuştular.
RAPORA NE YAZACAK!
Yöneticiler, Talisca'ya çıkartılan sarı kartın kelimelerle izah edilecek bir durumu veya hakem tarafından savunulacak, 'şu sebepten verdim' diyebileceği geçerli bir açıklaması olmadığını belirterek şöyle devam ettiler: 'Beşiktaşlı futbolcu Konyasporlu futbolcuya faul yapamadığı ve Konyasporlu futbolcunun ayağının altına kendi ayağını koyduğu için verdim' mi diyecek, ne diyecek merak ediyoruz. Rakip çift sarıdan kırmızı görmesi gerekirken bizim oyuncumuz sarı kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Buna mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Sadece aklımıza F.Bahçe maçları öncesinde yaratılan gerginlikler geliyor."
AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
"Karabük maçında hakem Alper Ulusoy'du. Üç oyuncumuz sarı kart zincirinde. Çat, çat, çat... Tam nokta atışı. Ben vermesin demiyorum, neden rakiplerimize bu olmuyor? Anlaşılır gibi değil."
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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