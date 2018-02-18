Bu da mı tesadüf

Beşiktaş 'ta Konyaspor maçının hakemi Alper Ulusoy 'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Büyük bir öfke içinde de olan siyahbeyazlı yönetim Alper Ulusoy'un kendisine verilen senaryoyu sahneye koyduğunu düşünüyor. Siyahbeyazlılar, bir kaç hafta önce Aykut Kocaman 'ın "Karabük maçını oynuyoruz, Alper Ulusoy'du hakem. 3 oyuncumuz sarı kart sınırında; çat, çat, çat diye. Tam nokta atışı. Ben vermesin demiyorum, neden rakiplerimize bu olmuyor? Anlaşılır gibi değil" açıklamasından sonra Alper Ulusoy'un Beşiktaş maçına atanmasını ve maçta yaşananlarının bilinçli bir senaryonun parçası olarak görüyor.Ceza sınırında 4 oyuncu ile çıktıkları Konya maçında Aykut Kocaman'ın konuşmasında bahsettiği 'Niye rakiplerimize de olmuyor' sözlerini Alper Ulusoy'un çok güzel uyguladığını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler "Yine bir F.Bahçe maçı haftası ve yine sahneye konmaya başlanan bir senaryo! Aykut Kocaman, Alper Ulusoy ile ilgili açıklamalar yapıyor ve adı geçen hakem F.Bahçe maçı öncesi bizim maçımıza atanıyor. Seçilmiş gibi, sarı kart sınırında olan oyuncularımız, Kocaman'ın tabiri ile 'çat çat çat' diye sarı kartla cezalandırılıyor. Böyle bir skandal yönetim olamaz'" diye konuştular.Yöneticiler, Talisca 'ya çıkartılan sarı kartın kelimelerle izah edilecek bir durumu veya hakem tarafından savunulacak, 'şu sebepten verdim' diyebileceği geçerli bir açıklaması olmadığını belirterek şöyle devam ettiler: 'Beşiktaşlı futbolcu Konyasporlu futbolcuya faul yapamadığı ve Konyasporlu futbolcunun ayağının altına kendi ayağını koyduğu için verdim' mi diyecek, ne diyecek merak ediyoruz. Rakip çift sarıdan kırmızı görmesi gerekirken bizim oyuncumuz sarı kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Buna mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Sadece aklımıza F.Bahçe maçları öncesinde yaratılan gerginlikler geliyor."

"Karabük maçında hakem Alper Ulusoy'du. Üç oyuncumuz sarı kart zincirinde. Çat, çat, çat... Tam nokta atışı. Ben vermesin demiyorum, neden rakiplerimize bu olmuyor? Anlaşılır gibi değil."