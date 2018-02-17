Toroğlu'ndan çarpıcı Talisca iddiası
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Talisca'nın sarı kartı için itiraz edeceği haberleri üzerine "Bu işi kitabına uyduracaklar" dedi.
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