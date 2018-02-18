Beşiktaş, Münih yolcusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih'e hareket edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30'da başlayacak.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.