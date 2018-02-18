Beşiktaş, Münih yolcusu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih'e gidecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih'e hareket edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30'da başlayacak.
Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:56
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 11
Yorum
ismail şenol güneş bu ülkenin futbol babasıdır taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır ona cevap verilirken saygılı olunmalıdır tabiki
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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