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    18 Şubat 2018, Pazar
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    , Münih yolcusu

    Beşiktaş, Münih yolcusu

    , Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi 'le Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih'e gidecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih'e hareket edecek.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30'da başlayacak.

    ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:56
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