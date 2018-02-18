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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kartal’da ‘DEV’ kayıp

    Kartal’da ‘DEV’ kayıp

    , bu sezon Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yapılan 7 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; toplam 10 puan kaybetti

    Siyah-beyazlılarda bu sezon Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oynanan karşılaşmalarda kaybedilen puanlar keyifleri kaçırdı. , bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde şu ana kadar ligde 7 maça çıktı. Grup aşamalarında 6 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ligde mücadele eden siyah beyazlılar, son olarak ise Bayern Münih maçı öncesinde Konyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmalar öncesinde kadroda rotasyonlar yapılırken Beşiktaş, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi öncesinde ligde alınAbilecek toplam 21 puandan 11'ini alabildi ve 10 puan kaybı yaşadı.

    İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde ligde oynadığı maçlar:



    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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