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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Bayern’den ‘VAGNER’li gönderme!

    Bayern’den ‘VAGNER’li gönderme!
    BEŞİKTAŞ'ın salı günü deplasmanda karşılaşacağı , dün akşam Wolfsburg'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1-0 geriye düşen Bayern'in gollerini 64'te Sandro Wagner ile 90'da penaltıdan Lewandowski attı. Alman ekibi bu galibiyetin ardından resmi twitter adresinden "Wagner Love" yazarak, Devler Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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