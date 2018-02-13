Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Alman devi bu maç öncesi kendi taraftarını uyardı, elindeki biletleri siyah-beyazlı taraftarlara verenleri, bundan böyle Allianz Arena’daki maçlara sokmamakla tehdit etti.
Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Bayern Münih-Beşiktaş maçında Türk taraftarların stada girip girmeyecekleri Almanya'da da tartışılıyor...
Allianz Arena'da 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Avrupa'dan ertelemeli men cezasının yürürlüğe girmesini istemeyen siyah-beyazlılar Alman ekibinden talepte bulunmuş ve bunun üzerine Bayern deplasman seyircisi tribününü kapatmıştı.
Ancak Bayern'in üyelik sistemi nedeniyle özellikle gurbetçi taraftarların stadyuma girmeleri için bir engel bulunmuyor. Yine bu üyelik sistemi, taraftarların biletlerini ikinci kişiye devretmeyi de mümkün kılıyor. Ev sahibi ekibin taraftarlarına ayrılan bölümler için bilet alma şansları bulunan gurbetçilerin, bu bölüme girmelerinin de engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, bu konuda kendi taraftarlarını uyardı. Ellerindeki biletleri Beşiktaş taraftarlarına satmamaları konusunda uyarı yapan Alman ekibi, taraftarlarını da tehdit etti. Haberde, Bayern'in sahip olduğu bileti siyah-beyazlılara satan Alman taraftarları, bir daha maçlarına almayacağı, bu taraftarlara ileride bilet satmayacağı iddia edildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:54
-
Volkan’a sevk yok
Toplam 19
Yorum
BY_QARİSMA volkan demirelin bu kadar çıt kırıldım olmasına şaşırdım doğrusu.
-
Trabzonspor'da, Başakşehir öncesi alternatifli kadro
Toplam 4
Yorum
BERKAN Başakşehir biz olduk demeye başlamış çok tehlikeli.Ayrıca Arda gibi problemleri oldu.ADAM,milli takımı ve Fatih Terimi yedi ötesi var mı?
-
Emmanuel Eboue, İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Yorumcu Sahip çıkılması iyi olmuş çünkü Eboue intiharı bile düşündüm diyor,zor zamanlar yaşamış,Allah yardımcısı olsun...
Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.