Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!

Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Bayern Münih-Beşiktaş maçında Türk taraftarların stada girip girmeyecekleri Almanya'da da tartışılıyor...



Allianz Arena'da 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Avrupa'dan ertelemeli men cezasının yürürlüğe girmesini istemeyen siyah-beyazlılar Alman ekibinden talepte bulunmuş ve bunun üzerine Bayern deplasman seyircisi tribününü kapatmıştı.



Ancak Bayern'in üyelik sistemi nedeniyle özellikle gurbetçi taraftarların stadyuma girmeleri için bir engel bulunmuyor. Yine bu üyelik sistemi, taraftarların biletlerini ikinci kişiye devretmeyi de mümkün kılıyor. Ev sahibi ekibin taraftarlarına ayrılan bölümler için bilet alma şansları bulunan gurbetçilerin, bu bölüme girmelerinin de engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü.



Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, bu konuda kendi taraftarlarını uyardı. Ellerindeki biletleri Beşiktaş taraftarlarına satmamaları konusunda uyarı yapan Alman ekibi, taraftarlarını da tehdit etti. Haberde, Bayern'in sahip olduğu bileti siyah-beyazlılara satan Alman taraftarları, bir daha maçlarına almayacağı, bu taraftarlara ileride bilet satmayacağı iddia edildi.