İtalyan gazeteci, oyuncunun oyun bilgisi, taktiksel farkındalığı ve İtalyan futboluna uyumunun giderek geliştiğini ifade etti.

Böyle bir transferin Oulai'nin saha içindeki rolünü de olumlu etkileyebileceğini belirten gazeteci, genç futbolcunun çift pivotta veya üçlü orta sahada daha hücuma dönük bir görev üstlenebileceğini söyledi.