Galatasaray'da flaş Oulai gelişmesi! Transferi...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Christ Inao Oulai için Fiorentina cephesinden dikkat çeken açıklama geldi. İtalyan gazeteci, 20 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 11:40
Milliyet'te yer alan habere göre; sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan genç futbolcunun sarı-kırmızılıların radarında olduğu ileri sürülürken, oyuncunun geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.
Fiorentina'da performansı yükselişte
İtalyan basınından Tuttomercato'nun Fiorentina muhabiri Francesco Benvenuti, Oulai'nin yeni takımındaki gelişimini değerlendirdi.
Genç futbolcunun Fiorentina tarafından uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğünü belirten Benvenuti, Oulai'nin son haftalarda performansını artırdığına dikkat çekti.
İtalyan gazeteci, oyuncunun oyun bilgisi, taktiksel farkındalığı ve İtalyan futboluna uyumunun giderek geliştiğini ifade etti.
Ocak ayında orta sahaya takviye planı
Fiorentina'nın orta saha yapılanmasına da değinen Benvenuti, takımın savunma önünde görev yapabilecek deneyimli ve fizik gücü yüksek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
Böyle bir transferin Oulai'nin saha içindeki rolünü de olumlu etkileyebileceğini belirten gazeteci, genç futbolcunun çift pivotta veya üçlü orta sahada daha hücuma dönük bir görev üstlenebileceğini söyledi.
Benvenuti, Fiorentina'nın ocak ayında bu doğrultuda transfer yapmasını beklediğini kaydetti.
Galatasaray'a transferi zor görünüyor
Christ Inao Oulai'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimalini de değerlendiren Benvenuti, ocak ayında Fiorentina'dan ayrılığın neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.
İtalyan kulübünün genç oyuncunun geleceğine büyük önem verdiğini belirten Benvenuti, Fiorentina'nın Oulai'yi zaman içerisinde değer kazanacak önemli bir yatırım olarak gördüğünü ifade etti.
Kulübün önceliğinin futbolcunun gelişimini kendi bünyesinde sürdürmesini sağlamak olduğunu aktaran gazeteci, Oulai'nin şu aşamada satış veya kiralama listesinde bulunmadığının altını çizdi.
30 milyon Euro'yu aşan bedelle ayrıldı
Christ Inao Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.
Bordo-mavili kulüp, transferin 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 bin euro karşılığında gerçekleştiğini açıklamıştı.
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