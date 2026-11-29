Boluspor-Turka Esenler Erokspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Boluspor - Turka Esenler Erokspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında iki takım, Bolu'da karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Boluspor, taraftarı önünde galibiyet ararken Esenler Erokspor zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Ligdeki hedefleri açısından önem taşıyan karşılaşmada iki ekip de sahaya üç puan parolasıyla çıkacak. Futbolseverler ise maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Boluspor-Turka Esenler Erokspor maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki Boluspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşması 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Esenler Erokspor maçı TRT Türk kanalından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR CANLI SKOR VE MAÇ TAKİBİ