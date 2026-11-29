Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Yıldız ismi satış listesine koydular
Geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen o ismi sarı-lacivertli ekip yerine transfer olduğu kulübün satış listesine koyduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 14:38
Fenerbahçe cephesi, bu finansal güvenceyi istenen şartlarda sağlayamayınca transfer askıya alınmış ve taraflar arasında mutabakat sağlanamamıştı.
Böylece sarı-lacivertlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu transfer, son anda gerçekleşmeden rafa kalkmıştı.
Bu gelişmenin hemen ardından devreye giren Atletico Madrid, Lookman transferini hızlı bir şekilde tamamlamıştı.
Son olarak Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Lookman'ın Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Lookman, İspanyol ekibinde geçen sezonun 2'nci yarısında 24 maça çıkıp 9 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise şimdiye kadar 15 maça çıkarken 735 dakika sahada kaldı ve sadece 2 gol 1 asist üretebildi.
Teknik direktör Diego Simeone'nin planları arasında yer almayan Nijeryalı satış listesine kondu.
Transfermarkt verilerine göre Ademola Lookman'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro.
Lookman'ın Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'e transfer olan Nijeryalı yıldız, İspanyol ekibinin formasını şimdiye kadar 39 maçta giyerken takımına 11 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Nijerya milli takımının formasını ise şimdiye kadar 46 maçta giyen Lookman, 11 gol 11 asistlik performans gösterdi.
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