Keçiörengücü - Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...

Keçiörengücü - Kayserispor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk edecek. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede gözler Ankara'ya çevrildi. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Keçiörengücü, taraftarının desteğiyle galibiyet ararken Kayserispor zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki Keçiörengücü - Kayserispor karşılaşması 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Kayserispor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET