Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının olaylı başladığına dair iddialar üzerine sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yalanlama geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

"Fenerbahçe ortak paydasında birleşmek amacıyla derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıyı dahi çarpıtmaya çalışan sözde gazeteci Sercan Hamzaoğlu, bir kez daha gazetecilik sorumluluğundan uzaklaşarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı oluşturma çabasına girişmiştir.

Yaşanmamış diyalogları haberleştirmek, söylenmemiş sözleri kişilere atfetmek gazetecilik değil, açık bir manipülasyondur.

Bu yaklaşım, son derece verimli geçen toplantımızın ortaya koyduğu birlik ve beraberlik iradesine gölge düşürme girişiminden başka bir şey değildir.

Büyük Fenerbahçe camiasını, birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür algı operasyonlarına itibar etmemeye çağırıyoruz."