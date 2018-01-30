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    30 Ocak 2018, Salı
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    2017'de transfere 6,37 milyar dolar harcandı

    2017'de transfere 6,37 milyar dolar harcandı

    'nın raporuna göre, 2017'deki harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,7 artarak 6,37 milyar dolar oldu

    Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017'de transfere 6,37 milyar dolar harcadı.

    'nın, Uluslararası Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırladığı "Küresel Transfer Pazarı Raporu"na göre, 1 Ocak-31 Aralık 2017 döneminde gerçekleşen transfer sayısı, 2016'ya oranla yüzde 6,8 artarak 15 bin 624'e yükseldi.

    Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 32,7'lik yükselişle 6,37 milyar dolara ulaştı. Bu harcamanın yüzde 67,4'ünü, 13 ülkeden 50 futbol kulübü yaptı.

    181 ülkeden 13 bin 415 futbolcunun kulüp değiştirdiği 2017'deki transferlerin, yüzde 15,8'i bonservis ödenerek, yüzde 84,2'si ise bonservissiz gerçekleşti.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:45
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