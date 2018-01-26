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    26 Ocak 2018, Cuma
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    İspanyol boğası patlamaya hazır

    İspanyol boğası patlamaya hazır

    mücadelesini ‘patlama’ maçı olarak gören , eleştirilere atacağı gol ya da gollerle yanıt vermek istiyor!

    CENK Tosun'un Everton'a transferi sonrası takımın birinci santrforu konumuna yükselen 'dan beklentiler bir hayli fazla. İlk devrede bekleneni veremeyen İspanyol oyuncunun ligde 4 golü bulunuyor. Deplasmanda 2-1 kazanılan Alanyaspor maçının 89'uncu dakikasında galibiyet golünü atan ve takımına çok önemli 3 puan kazandıran Negredo diğer 2 golü G.Saray ve Osmanlı maçlarında skor farkı yakalandıktan sonra attı.

    SiVAS'TA KURTARAMADI
    Sivas maçında attığı gol ise puan kazandırmaya yetmedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Cenk'in ayrılmasından sonra sürekli olarak 90 dakika oynama fırsatı yakalayan Alvaro Negredo, Antalyaspor maçında bir hayli istekliydi ancak gol atma başarısı gösteremedi. Hafta içinde eleştirilen İspanyol golcü, maçında patlama yaparak kendisi üzerinden yapılan eleştiri ve kritiklere sahada cevap vermek istiyor.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:38
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