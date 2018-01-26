İspanyol boğası patlamaya hazır
Kasımpaşa mücadelesini ‘patlama’ maçı olarak gören Negredo, eleştirilere atacağı gol ya da gollerle yanıt vermek istiyor!
SiVAS'TA KURTARAMADI
Sivas maçında attığı gol ise puan kazandırmaya yetmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Cenk'in ayrılmasından sonra sürekli olarak 90 dakika oynama fırsatı yakalayan Alvaro Negredo, Antalyaspor maçında bir hayli istekliydi ancak gol atma başarısı gösteremedi. Hafta içinde eleştirilen İspanyol golcü, Kasımpaşa maçında patlama yaparak kendisi üzerinden yapılan eleştiri ve kritiklere sahada cevap vermek istiyor.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:38
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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