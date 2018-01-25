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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Orman'a bir destek de Karabükspor'dan

    Orman'a bir destek de Karabükspor'dan

    KardemirKarabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı olağanüstü seçiminde Kulübü Başkanı 'a destek verileceğini açıkladı.

    'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

    "Projelerin yürütülmesi, saygın ve kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, kulüpleri ile arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak adaylığını açıklayan Kulübü Başkanı Sayın 'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz.''

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:00
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