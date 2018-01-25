Orman'a bir destek de Karabükspor'dan
KardemirKarabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı olağanüstü seçiminde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini açıkladı.
Kardemir Karabükspor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Projelerin yürütülmesi, saygın ve kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz.''
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:00
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
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