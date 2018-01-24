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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan 'a destek

    Konyaspor'dan Fikret Orman'a destek

    Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı 'a destek vereceklerini söyledi.

    Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Galatasaray'da başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan 'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

    Vakfın başkanlığına seçilecek yeni isme ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Sayın Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Sayın 'ı aday olması halinde destekleyeceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın, Kulüpler Birliğinin misyonuna yeni bakış açısı ve yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz." diye konuştu.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:06
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