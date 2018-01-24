Konyaspor'dan Fikret Orman'a destek
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek vereceklerini söyledi.
Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Galatasaray'da başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Vakfın başkanlığına seçilecek yeni isme ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Sayın Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Sayın Fikret Orman'ı aday olması halinde destekleyeceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın, Kulüpler Birliğinin misyonuna yeni bakış açısı ve yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz." diye konuştu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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