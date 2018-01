Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor

Beraberinde Güner Umut ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman'ın sadece oyuncu almak için değil, aynı zamanda satmak için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Celtic, Tottenham ve C.Palace gibi takımların talip olduğu Tosic'in satışı için görüşmeler yapan Başkan Orman, bu oyuncudan 4 milyon poundluk bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Daha önce Celtic'in 2 milyon poundluk yazılı teklif yaptığı Tosic'te fiyatın 3 milyona kadar çıktığı ancak henüz Başkan'ı tatmin edecek düzeyde olmadığı öğrenildi. Orman, hedeflediği 4 milyon poundluk fiyata ulaşılması halinde bu kulüplerden biriyle el sıkışarak, satışı tamamlayacak.



BAŞKAN ÇİN KULÜBÜYLE TEMASTA

Başkan Orman'ın bir başka hedefi de uzun süredir gündemde bulunan Demba Ba'nın mukavele problemini çözmek. Beşiktaş'a gelmek için can atan ve Siyah-Beyazlı kulüple her konuda anlaşan Demba Ba, henüz Çin kulübü ile anlaşma sağlayamadı. Bonservisi Shanghai Shenhua'da bulunan Ba, bu konuyu kendisi çözmek için söz vermişti. Ancak henüz çözüme ulaşamadı. Başkan Fikret Orman'ın da Ba'ya bu konuda yardım ettiği ve Çin kulübünün yetkilileriyle temasta olduğu öğrenildi.



HİÇBİR SAKATLIK SORUNU KALMADI

Demba Ba ile Beşiktaş arasındaki pürüz ise aşılmayacak ölçüde değil. Demba Ba (32) sözleşmesinin 2.5 yıllık olmasını talep ediyor, Beşiktaş Yönetimi ise bunun 1 yılının opsiyonlu şekilde kullanılmasında ısrarcı. Taraflar arasında bu şekilde mutabakat sağlanma ihtimali oldukça yüksek. Ancak önce Senegalli golcü Demba Ba'nın bonservis probleminin çözülmesi gerekiyor. Çin kulübüyle kamp yapan ve çalışmalarını sürdüren Demba Ba'nın sakatlığının ise tamamen düzeldiği belirtildi.