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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'ta flaş karar! gidiyor, Ba dönüyor

    Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor

    ’in satışı için görüşmeler yapan ve bu oyuncuya gelen 3 milyon poundluk teklifleri 4’e çekmeye çalışan Başkan, Ba’nın da kulübüyle yaşadığı mali problemleri çözme peşinde...

    Beraberinde Güner Umut ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte 'ye giden Başkan 'ın sadece oyuncu almak için değil, aynı zamanda satmak için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Celtic, Tottenham ve C.Palace gibi takımların talip olduğu 'in satışı için görüşmeler yapan Başkan Orman, bu oyuncudan 4 milyon poundluk bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Daha önce Celtic'in 2 milyon poundluk yazılı teklif yaptığı Tosic'te fiyatın 3 milyona kadar çıktığı ancak henüz Başkan'ı tatmin edecek düzeyde olmadığı öğrenildi. Orman, hedeflediği 4 milyon poundluk fiyata ulaşılması halinde bu kulüplerden biriyle el sıkışarak, satışı tamamlayacak.

    BAŞKAN ÇİN KULÜBÜYLE TEMASTA
    Başkan Orman'ın bir başka hedefi de uzun süredir gündemde bulunan 'nın mukavele problemini çözmek. 'a gelmek için can atan ve Siyah-Beyazlı kulüple her konuda anlaşan Demba Ba, henüz kulübü ile anlaşma sağlayamadı. Bonservisi 'da bulunan Ba, bu konuyu kendisi çözmek için söz vermişti. Ancak henüz çözüme ulaşamadı. Başkan Fikret Orman'ın da Ba'ya bu konuda yardım ettiği ve Çin kulübünün yetkilileriyle temasta olduğu öğrenildi.

    HİÇBİR SAKATLIK SORUNU KALMADI
    Demba Ba ile Beşiktaş arasındaki pürüz ise aşılmayacak ölçüde değil. Demba Ba (32) sözleşmesinin 2.5 yıllık olmasını talep ediyor, Beşiktaş Yönetimi ise bunun 1 yılının opsiyonlu şekilde kullanılmasında ısrarcı. Taraflar arasında bu şekilde mutabakat sağlanma ihtimali oldukça yüksek. Ancak önce Senegalli golcü Demba Ba'nın bonservis probleminin çözülmesi gerekiyor. Çin kulübüyle kamp yapan ve çalışmalarını sürdüren Demba Ba'nın sakatlığının ise tamamen düzeldiği belirtildi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:31
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