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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    rest çekti!

    Larin rest çekti!

    'ın geçen hafta 'a getirdiği Kanadalı golcü Cyle , MLS ekibi 'ye kesinlikle geri dönmeyeceğini bildirdi.

    kulübü tarafından 2017 yılı sonunda biten sözleşmesi tek taraflı olarak 2019'a kadar uzatılan 22 yaşındaki golcü oyuncu kariyerine 'ta devam etmek istediğini ifade etti. ekibine karşı hukuk mücadelesi veren Cyle 'in gerekirse maddi tazminat ödeyerek siyah-beyazlı takımda kalacağını dile getirdiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi de ABD'den çıkacak olası cezayı Larin'in ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

    Bu arada Orlando City kulübünün, Cyle Larin'le ilgili elindeki tüm belgeleri Beşiktaş'a gönderdiği öğrenildi. Kanadalı futbolcu ile 2019 yılı sonuna kadar resmi sözleşmesi olduğunu ileri süren ABD ekibi, Beşiktaş'tan uluslararası transfer kurallarına uymasını talep etti.

    Beşiktaş'la bonservis pazarlığı yapmaya hazır olan Orlando City'nin, siyah beyazlılardan resmi teklif beklediği de iddia edildi. (Milliyet)

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:16
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