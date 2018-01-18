Larin rest çekti!
Beşiktaş'ın geçen hafta İstanbul'a getirdiği Kanadalı golcü Cyle Larin, MLS ekibi Orlando City'ye kesinlikle geri dönmeyeceğini bildirdi.
Orlando City kulübü tarafından 2017 yılı sonunda biten sözleşmesi tek taraflı olarak 2019'a kadar uzatılan 22 yaşındaki golcü oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ifade etti. ABD ekibine karşı hukuk mücadelesi veren Cyle Larin'in gerekirse maddi tazminat ödeyerek siyah-beyazlı takımda kalacağını dile getirdiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi de ABD'den çıkacak olası cezayı Larin'in ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.
Bu arada Orlando City kulübünün, Cyle Larin'le ilgili elindeki tüm belgeleri Beşiktaş'a gönderdiği öğrenildi. Kanadalı futbolcu ile 2019 yılı sonuna kadar resmi sözleşmesi olduğunu ileri süren ABD ekibi, Beşiktaş'tan uluslararası transfer kurallarına uymasını talep etti.
Beşiktaş'la bonservis pazarlığı yapmaya hazır olan Orlando City'nin, siyah beyazlılardan resmi teklif beklediği de iddia edildi. (Milliyet)
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:16
-
Bu ikiliye yol gözüktü
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Nasıl olsa oyuncu alacağınız yok,safraları satında temizlik yapın.
-
Arda da Twitter'dan sordu: Saat kaçta?
Toplam 17
Yorum
BJK_LEE ADAM ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMDA OYNUYOR ŞUAN VE KİRALIK.. HALEN BARCELONANIN FUTBOLCUSU GÖZÜM..
-
Novak'ta mutlu son
Toplam 5
Yorum
Hamdi KARTAL Parayı bol keseden harcıyorsunuz. Yazık o paraya
Larin rest çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.