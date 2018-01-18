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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'e 'Geri dön' çağrısı

    Larin'e 'Geri dön' çağrısı
    'ın sağlık kontrolünden geçirdiği ancak resmi sözleşme bildirimini henüz yapmadığı Cyle için Orlando City cephesinden ilginç bir açıklama geldi. MLS ekibinin CEO'su Alex Leitao yaptığı açıklamada, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu vurgularken, "Larin'i bu ayın sonunda gerçekleştireceğimiz kampa gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:11
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