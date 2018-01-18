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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    6’lı rotasyon

    6’lı rotasyon
    , ilk karşılaşmayı 4-1 kazanmanın rahatlığıyla kadroda revizyon yaptı. İlk maçın 11'inden 6 oyuncu değişti. Yedekler Mitrovic, Medel, Necip, Lens, Orkan ve Mustafa onbirde forma giydiler. Yeni transfer Vida ise lisansı çıkmadığı için kadroda yer almadı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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