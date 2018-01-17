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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Agit'i unutmadı!

    Beşiktaş Agit'i unutmadı!
    Kulübü, 'da yolculuk yaptığı sırada magandalar tarafından saldırıya uğrayan işitme engelli Agit Acun'u ilk iç saha maçı olan maçında ağırlayacak.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:58
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