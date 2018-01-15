En iyisi Cenk
Everton, Cenk'in ilk kez forma giydiği maçta Tottenham'a 4-0 yenilse de milli yıldız, performansıyla Ada basınının beğenisini kazandı. Daily Mail "Cenk umut verici bir oyun sergiledi.
Topla buluşmak için güçlü bir şekilde mücadele etti" derken, Everton adına en yüksek puanı Cenk'e verdi. The Guardian da Tosun'un forma giymesinin Everton adına maçtaki tek olumlu gelişme olduğunu aktarıp "Cenk, Lukaku'dan sonra hücum hattına hareketlilik getirdi" ifadesini kullandı.
Teknik direktörü Allardyce de oyuncudan övgüyle bahsetti.
Topla buluşmak için güçlü bir şekilde mücadele etti" derken, Everton adına en yüksek puanı Cenk'e verdi. The Guardian da Tosun'un forma giymesinin Everton adına maçtaki tek olumlu gelişme olduğunu aktarıp "Cenk, Lukaku'dan sonra hücum hattına hareketlilik getirdi" ifadesini kullandı.
Teknik direktörü Allardyce de oyuncudan övgüyle bahsetti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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