;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gerçek Lens’i herkese göstereceğim

    Gerçek Lens’i herkese göstereceğim

    , “Çok sıkı hazırlanıyorum. İkinci yarıda kendimi göstereceğim” dedi

    'ın sezon başında Sunderland'dan transfer ettiği ancak istediği verimi henüz alamadığı , ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, "Devre arası kampını çok iyi geçirdim. İkinci yarıda kendimi herkese göstereceğim" diye konuştu.

    KAMPIN YILDIZIYDI
    Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı takımın kampının da en çok dikkat eden isimlerinden biriydi. Beşiktaş , Lens'ten 2. yarıda çok şey bekliyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gerçek Lens’i herkese göstereceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN