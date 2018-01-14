Gerçek Lens’i herkese göstereceğim
Jeremain Lens, “Çok sıkı hazırlanıyorum. İkinci yarıda kendimi göstereceğim” dedi
Beşiktaş'ın sezon başında Sunderland'dan transfer ettiği ancak istediği verimi henüz alamadığı Jeremain Lens, ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, "Devre arası kampını çok iyi geçirdim. İkinci yarıda kendimi herkese göstereceğim" diye konuştu.
KAMPIN YILDIZIYDI
Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampının da en çok dikkat eden isimlerinden biriydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lens'ten 2. yarıda çok şey bekliyor.
KAMPIN YILDIZIYDI
Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampının da en çok dikkat eden isimlerinden biriydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lens'ten 2. yarıda çok şey bekliyor.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:04
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