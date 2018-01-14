Giroud gemileri yaktı
Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Fransız golcü, Arsenal'den ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine bildirdi. Bu sezon istediği kadar süre alamayan 31 yaşındaki forvetle siyah-beyazlıların yanı sıra Çin kulüpleri de ilgileniyor. Başkan Fikret Orman’ın hafta içinde hem oyuncu hem kulübüyle görüşme yapması bekleniyor
Beşiktaş için Olivier Giroud transferinde yeniden umut ışığı doğdu… Bu sezon, Arsenal'de 15 lig maçına çıkmasına rağmen, sadece 373 dakika oynama şansı bulan Fransız forvet, kulüp yönetimine söz konusu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, ayrılmak istediğini söyledi. Bu gelişmenin ardından başkan Fikret Orman'ın hafta içinde hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, diğer alternatifler için de çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimler ise Slimani, Sturridge ve Gameiro… İlk iki aday kurulan ilk temasta Kartal'a sıcak bakmazken, Atletico Madrid'in Gameiro'yu gözden çıkarması Beşiktaş'ı umutlandırıyor.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:02
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