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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Giroud gemileri yaktı

    Giroud gemileri yaktı

    'ın forvet adayları arasında yer alan Fransız golcü, 'den ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine bildirdi. Bu sezon istediği kadar süre alamayan 31 yaşındaki forvetle siyah-beyazlıların yanı sıra kulüpleri de ilgileniyor. Başkan ’ın hafta içinde hem oyuncu hem kulübüyle görüşme yapması bekleniyor

    için transferinde yeniden umut ışığı doğdu… Bu sezon, 'de 15 lig maçına çıkmasına rağmen, sadece 373 dakika oynama şansı bulan Fransız forvet, kulüp yönetimine söz konusu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, ayrılmak istediğini söyledi. Bu gelişmenin ardından başkan 'ın hafta içinde hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, diğer alternatifler için de çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimler ise Slimani, Sturridge ve Gameiro… İlk iki aday kurulan ilk temasta 'a sıcak bakmazken, 'in Gameiro'yu gözden çıkarması Beşiktaş'ı umutlandırıyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:02
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