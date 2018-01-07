Lens'ten Robben'e mesaj
Beşiktaş'ın Holladalı futbolcusu Jeremain Lens, vatandaşı Arjen Robben'e mesaj gönderdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'in yıldızı Robben'e seslenen Lens, vatandaşına 'Hazır ol' dedi.
Beşiktaş televizyonuna konuşan Lens, "İstanbul'a Beşiktaş'a gelmeye hazır ol. Bizim stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter." sözlerini kullandı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:15
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Güzel haber Güzel haber
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Larin 'evet' dedi
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by V İnşa Allah olur.. Bu çocuk, taraftarımızın önünde ve Şenol hocanın elinde çok büyük bir topçu olabilir.
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Lens'ten Robben'e mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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