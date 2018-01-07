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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Lens'ten Robben'e mesaj

    Lens'ten Robben'e mesaj

    'ın Holladalı futbolcusu , vatandaşı 'e mesaj gönderdi.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği 'in yıldızı Robben'e seslenen Lens, vatandaşına 'Hazır ol' dedi.

    televizyonuna konuşan Lens, "'a 'a gelmeye hazır ol. Bizim stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter." sözlerini kullandı.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:15
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