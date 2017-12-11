Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti. Kura çekimi sonrası iki kulüp Twitter'dan atıştı. Beşiktaş, "Merak etmeyin biz de çok ses çıkaracağız" diyen Münih'e "Desibel rekoru kırmaya hazırlanıyoruz ve sabırsızlıkla sizi bekliyoruz" yazarak bu videoyla yanıt verdi.