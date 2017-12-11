Beşiktaş'tan Bayern Münih'e gönderme
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti. Kura çekimi sonrası iki kulüp Twitter'dan atıştı. Beşiktaş, "Merak etmeyin biz de çok ses çıkaracağız" diyen Münih'e "Desibel rekoru kırmaya hazırlanıyoruz ve sabırsızlıkla sizi bekliyoruz" yazarak bu videoyla yanıt verdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
Beşiktaş'tan Bayern Münih'e gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.