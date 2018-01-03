Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti
Ligin 2'nci devre hazırlıklarına bu akşam start verecek olan Beşiktaş, kamp yapmak için Antalya'yı seçti.
Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.
Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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