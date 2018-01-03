 Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

    Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

    Ligin 2'nci devre hazırlıklarına bu akşam start verecek olan Beşiktaş, kamp yapmak için Antalya'yı seçti.

    Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, 'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.
    Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında ile beraber , Fabricio, , Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.

    Everton'a transferi söz konusu olan ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:05
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