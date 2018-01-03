 Transfer olmazsa kriz çıkacak! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Transfer olmazsa kriz çıkacak!

    Transfer olmazsa kriz çıkacak!

    Everton'a bitti, bitecek derken 'la ilgili siyah beyazlı yönetimin canını sıkacak bir gelişme yaşandı.

    Everton'la 'un konusunda sıkı bir pazarlık içinde olan , 23+2 milyon euro bonservis bedeli konusunda ilk etapta prensip anlaşmasına varmış fakat daha sonra fiyat artırmıştı.

    Bugün 'ın 'ya giderek Everton'lı yöneticilerle bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken bu gelişmeyi İngiliz gazetesi de manşetine "Transfer bugün bitecek" başlığıyla taşımıştı.

    Cenk Tosun'un, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro 'yla arasında yıllık 2.7 milyon euro'luk maaş farkı bulunuyor ve yeni sözleşme istemesinin altında da bu farkın yattığı tahmin ediliyor.

    Fikret Orman, Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde Cenk Tosun transferi hakkında "Şartlar oluşmazsa transfer gerçekleşmez" demişti. İşte Orman'dan Cenk Tosun transferi hakkındaki açıklamaları:



    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:16
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