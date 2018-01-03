Transfer olmazsa kriz çıkacak!

Everton'la Cenk Tosun'un transferi konusunda sıkı bir pazarlık içinde olan Beşiktaş, 23+2 milyon euro bonservis bedeli konusunda ilk etapta prensip anlaşmasına varmış fakat daha sonra fiyat artırmıştı.

Bugün Fikret Orman'ın Londra'ya giderek Everton'lı yöneticilerle bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken bu gelişmeyi İngiliz The Guardian gazetesi de manşetine "Transfer bugün bitecek" başlığıyla taşımıştı.



Cenk Tosun'un, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'yla arasında yıllık 2.7 milyon euro'luk maaş farkı bulunuyor ve yeni sözleşme istemesinin altında da bu farkın yattığı tahmin ediliyor.



Fikret Orman, Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde Cenk Tosun transferi hakkında "Şartlar oluşmazsa transfer gerçekleşmez" demişti. İşte Orman'dan Cenk Tosun transferi hakkındaki açıklamaları:







