Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Everton'a transferi bitti, bitecek derken Cenk Tosun'la ilgili siyah beyazlı yönetimin canını sıkacak bir gelişme yaşandı.
Everton'la Cenk Tosun'un transferi konusunda sıkı bir pazarlık içinde olan Beşiktaş, 23+2 milyon euro bonservis bedeli konusunda ilk etapta prensip anlaşmasına varmış fakat daha sonra fiyat artırmıştı.
Bugün Fikret Orman'ın Londra'ya giderek Everton'lı yöneticilerle bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken bu gelişmeyi İngiliz The Guardian gazetesi de manşetine "Transfer bugün bitecek" başlığıyla taşımıştı.
Cenk Tosun'un, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'yla arasında yıllık 2.7 milyon euro'luk maaş farkı bulunuyor ve yeni sözleşme istemesinin altında da bu farkın yattığı tahmin ediliyor.
Fikret Orman, Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde Cenk Tosun transferi hakkında "Şartlar oluşmazsa transfer gerçekleşmez" demişti. İşte Orman'dan Cenk Tosun transferi hakkındaki açıklamaları:
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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