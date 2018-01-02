 Negredo başarılı olur mu? – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    başarılı olur mu?

    Negredo başarılı olur mu?

    'ın forvet hattında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

    'ta 'un Everton'a transferi neredeyse kesinleşti. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de önemli maçlara çıkacak siyah-beyazlılar, bu boşluğu 'yla kapatmaya çalışacak. Daha önce , Gomez ve Aboubakar gibi yıldızlarla forvet hattında harika işler çıkaran, bu isimler ayrıldıktan sonra da aynı başarıyı gösteren Beşiktaş sizce yine aynı şekilde devam edebilcek mi yoksa bu kez ileri uçta sorun mu yaşanacak?

    'AÇIĞI HEMEN KAPANMAZ' (GÜVENÇ KURTAR/MİNİ YORUM)
    "Cenk Tosun'un gitmesi bana göre büyük bir kayıp ama ekonomik yönden de büyük bir kazanç elde ediliyor. Beşiktaş, Cenk'in yerini hemen dolduramaz ama bundan önceki yıllarda santrfor konusunda Demba Ba, Gomez, Aboubakar gibi başarılı transferler yapmışlardı. Negredo da iyi bir futbolcu ama Cenk'in açığını hemen kapatabileceğini düşünmüyorum. Negredo'nun performansı takım arkadaşlarının oyununa da bağlı. Formda olması ya da fayda sağlaması takım içerisindeki arkadaşlarıyla uyumuna ve anlaşmasına da bağlı"


    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:27
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