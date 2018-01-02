Negredo başarılı olur mu?
Beşiktaş'ın forvet hattında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
'AÇIĞI HEMEN KAPANMAZ' (GÜVENÇ KURTAR/MİNİ YORUM)
"Cenk Tosun'un gitmesi bana göre büyük bir kayıp ama ekonomik yönden de büyük bir kazanç elde ediliyor. Beşiktaş, Cenk'in yerini hemen dolduramaz ama bundan önceki yıllarda santrfor konusunda Demba Ba, Gomez, Aboubakar gibi başarılı transferler yapmışlardı. Negredo da iyi bir futbolcu ama Cenk'in açığını hemen kapatabileceğini düşünmüyorum. Negredo'nun performansı takım arkadaşlarının oyununa da bağlı. Formda olması ya da fayda sağlaması takım içerisindeki arkadaşlarıyla uyumuna ve anlaşmasına da bağlı"
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:27
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Aminu atağı
Toplam 3
Yorum
serdar jaja transferi olacak mı?
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 2
Yorum
ozi ali kırcı sonunda beşiktaşa akıllı bir başkan geldi değilmi
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 2
Yorum
Murat Fernando ile birlikte orta sahada vazgeçemeyeceğimiz iki isimden biri. Yerine Feguli'yi teklif etsek almazlar mı acaba...
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