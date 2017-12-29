 Ve Orman Afrika’da – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
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    Ve Orman ’da

    Ve Orman Afrika’da
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tatil dinlemiyor, gittiği her yerde maç izliyor. Başkan Orman'ın bu kez de ailesiyle beraber gittiği Güney 'da, Muhsin Ertuğral'ın davetlisi olarak Ajax Cape Town'ın, Maritzburg takımını konuk ettiği maçı izleyeceği öğrenildi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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