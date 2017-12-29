 Ryan Babel’e 100. gol heykeli – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’e 100. gol heykeli

    Ryan Babel’e 100. gol heykeli
    'ın Vodafone Park'taki 100. golünü atan Ryan Babel, Osmanlı maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlı maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi. Hediye Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil ile Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun tarafından takdim edildi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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