Quaresma, Barcelona'yı geçti
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma bu sezon 212 orta yaparken, Katalan devi Barcelona ise 185 orta yaptı.
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, zaman zaman eleştirilse de yaptığı ortalarla müthiş bir istatistiğe imza attı ve tek başına dünya devi Barcelona'yı geride bıraktı. Portekizli yıldız, bu sezon lig maçlarında 212 orta girişiminde bulundu ve bunların 59'unda isabet sağladı. Katalan devi Barcelona'nın ise bu sezon ligde takım olarak toplam 185 orta girişimi oldu. Quaresma'nın eski takımı bu ortaların sadece 39'unda isabet sağladı.
49 ORTA VAR KANAT GOLÜ YOK!
Beşiktaş bu sezon 49 orta ile Süper Lig'de en fazla orta girişiminde bulunduğu maçını oynadı. Sivas karşı- laşması bu sezon ligde en fazla orta yapılan iki maçtan biri olurken, daha önce Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde 54 orta yapılmıştı. (Habertürk)
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:55
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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