 'Barça ödesin, biz oynatalım!' – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'Barça ödesin, biz oynatalım!'

    'Barça ödesin, biz oynatalım!'

    yönetiminden, gündeminde olan için ilginç transfer teklifi iddiası geldi.

    'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun siyahbeyazlı takımda form tutacağını düşünen yöneticilerin, "Arda, Şenol Güneş ile eski formuna döner. Barcelona eğer Arda'yı hazır tutmak, yeniden oynatmak isterse en iyi adres olur. Ancak bunun için Barça'nın fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer oyuncunun maaşının tamamını ya da büyük bir kısmını karşılamayı kabul ederlerse Arda'yı ocak ayında kiralayabiliriz" dedikleri öğrenildi.

    Pepe, Diego Costa, Negredo gibi isimlere yaptıkları 'Come to Beşiktaş' çağrısı ile tüm dünyada geniş yankı uyandıran Beşiktaş taraftarı bu kez de 'a aynı çağrıyı yapmaya başlamıştı.

    Barcelona'nın göndermeyi düşündüğü oyuncular arasında yer alan Milli futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ile de anılmaya başlamıştı. Başkan Fikret Orman, Arda için 'ilgilenmiyoruz' diye açıklama yapsa da Beşiktaş taraftarı bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım siyah-beyazlı taraftar Arda'yı takımda görmeyi istese de bir kısım Arda Turan'a şiddetle karşı çıkıyor.

    SABAH

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Barça ödesin, biz oynatalım!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN