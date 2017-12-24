'Barça ödesin, biz oynatalım!'
Beşiktaş yönetiminden, gündeminde olan Arda Turan için ilginç transfer teklifi iddiası geldi.
Pepe, Diego Costa, Negredo gibi isimlere yaptıkları 'Come to Beşiktaş' çağrısı ile tüm dünyada geniş yankı uyandıran Beşiktaş taraftarı bu kez de Arda Turan'a aynı çağrıyı yapmaya başlamıştı.
Barcelona'nın göndermeyi düşündüğü oyuncular arasında yer alan Milli futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ile de anılmaya başlamıştı. Başkan Fikret Orman, Arda için 'ilgilenmiyoruz' diye açıklama yapsa da Beşiktaş taraftarı bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım siyah-beyazlı taraftar Arda'yı takımda görmeyi istese de bir kısım Arda Turan'a şiddetle karşı çıkıyor.
SABAH
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:45
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Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
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